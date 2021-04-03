الولايات المتحدة: مقتل شرطي في الهجوم الجديد على مبنى الكابيتول

الشرطة الأمريكية صرحت أمس الجمعة إن ضابطا في شرطة مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) لقي حتفه متأثرا بإصاباته في هجوم بسيارة عند مجمع الكونجرس.وأضافت الشرطة في إفادة إن المشتبه به في الهجوم قتل أيضا.

وقالت رئيسة شرطة الكابيتول يوغاناندا بيتمان في مؤتمر صحافي إنّ “المشتبه به صدم اثنين من عناصرنا بسيارته” قبل اصطدامه بحاجز.

وأوضحت أنّه “إثر ذلك، نزل من السيارة وبيده سكين” و”بدأ في السير باتجاه عناصر شرطة الكابيتول”، وبعد ذلك “أطلقوا النار” عليه.

وقالت إنّ أحد العنصرين المصابين “توفي” متأثراً بجروحه.

بدوره، أعلن قائد شرطة مقاطعة كولومبيا روبرت كونتي “لا يبدو أن الأمر يتعلق بالارهاب”.

وذكرت الشرطة أنها لا تملك معلومات عن دوافع المهاجم كما أنها لم تحدد بعد هويته.

وأغلقت الشرطة كل الطرق المؤدية للمجمع الذي يضم مبنى الكابيتول.

ولم يكن أعضاء الكونجرس في واشنطن اليوم الجمعة لأن مجلسي النواب والشيوخ في عطلة بمناسبة عيد الفصح.

كما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا خارج واشنطن، إذ وصل إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ماريلاند في وقت سابق يوم الجمعة. وفقا لقناة مونت كارلو الدولية.

وخضع الكابيتول لحماية مشددة عقب الاعتداء عليه في 6 كانون الثاني/يناير على يد متظاهرين مؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب.

وتمت إزالة بعض الحواجز الوقائية حديثاً، وتضييق نطاق المحيط الأمني حول المقر.