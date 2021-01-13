الولايات المتحدة.. وفاة 4500 شخص خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب كورونا

الولايات المتحدة سجلت أمس الثلاثاء وفاة حوالي 4500 شخص من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وووفق ما أظهرت بيانات الجامعة، أنّه بين الساعة 20.30 من مساء الإثنين والساعة 20.30 من مساء الثلاثاء سجّلت الولايات المتحدة وفاة 4470 شخصا وإصابة أكثر من 235 ألفاً آخرين بالفيروس.

وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية بالفيروس في هذا البلد عتبة 4 آلاف وفاة.

ومنذ بدأ الفيروس بالتفشي في الولايات المتحدة، بلغ إجمالي عدد الذين أصيبوا به في هذا البلد 22.8 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 380 ألفا.

وسجلت الولايات المتحدة خلال الأيام 7 الفائتة أعلى معدل وفيات أسبوعي منذ بدأت الجائحة، كما أن الوفيات تتوزع على سائر أنحاء البلاد، وإن كانت تتركز حاليا في جنوبها وغربها.

ووفق لما ذكرت قناة “روسيا اليوم” عن رئيس بلدية مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، حذر من أن مخزون اللقاحات المضادّة لكورونا المستجد قد ينفد بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

ولا يزال عدد مرضى كورونا المستجد الراقدين في المستشفيات الأمريكية عند مستواه القياسي، إذ بلغ امس الثلاثاء أكثر من 131 ألف مريض، وفقاً لـ”كوفيد تراكينغ برودجكت”.

وأمس الثلاثاء أعلنت السلطات الصحية الأمريكية أن المسافرين الراغبين بالتوجّه إلى الولايات المتحدة جوا سيضطرون اعتبارا من 26 يناير الجاري لإبراز نتيجة فحص سلبية لكورونا المستجد للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة.

وقال روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) إنّ الفحص يجب أن يجرى قبل ثلاثة أيام من موعد السفر على الأكثر، مشيرا إلى أنّه إذا كان هذا “الاختبار لا يقضي على جميع المخاطر، لكنه عندما يقترن بفترة بقاء في المنزل وبالاحتياطات اليومية مثل وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي، فيمكنه أن يجعل السفر أكثر أماناً”.

وتدخل هذه التدابير حيز التنفيذ في 26 يناير، وتوسع نطاق إجراءات سابقة كانت مفروضة على الوافدين من بريطانيا منذ ديسمبر، بعدما رُصدت على الأراضي البريطانية سلالة متحوّرة من فيروس كورونا أكثر قدرة على الانتشار.