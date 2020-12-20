الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تصل إلى 312636 حالة

المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلنت أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 17 مليونا و391270، بزيادة 403359 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت المراكز أمس السبت، أن عدد الوفيات زاد إلى 312636 بعد تسجيل 2756 وفاة جديدة.

وأشارت المراكز إلى أن حصيلتها لإصابات “كورونا المستجد” تشمل البيانات المسجلة حتى الـ4 عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.