الولايات المتحدة.. ولايات تُسارع إلى فرض «العزل العام» للحد من كورونا

أتخذت ولايات أمريكية أمس الأحد إجراءات لفرض العزل العام للحد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي كاليفورنيا، أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان، ستغلق الحانات وصالونات تصفيف الشعر والحلاقة أبوابها الساعة 11:59 مساء أمس الأحد.

وسمحت الولاية للمطاعم بفتح أبوابها على أن يقتصر نشاطها على توصيل الطلبات إلى المنازل في منطقتي ساذرن كاليفورنيا وسان خواكين فالي.

فيما ستفرض منطقة سان فرانسيسكو باي العزل العام أيضا اعتبارا من الساعة الـ10 مساء اليوم.

وعبرت ديبورا بيركس منسق البيت الأبيض لمكافحة وباء كورونا، عن خيبة أملها إزاء طريقه تعامل الرئيس دونالد ترامب مع تداعيات أزمة كورونا.

وقالت لقناة “إن.بي.سي” التلفزيونية إن “تضارب الرسائل الصادرة عن إدارة الرئيس ترامب، انعكس سلبا على مفاهيم بعض الأمريكيين عن الكمامات والتباعد الاجتماعي والمناسبات وهي الأكثر نشرا للعدوى”.

وأضافت: “الآن في الولايات الجنوبية، لدينا حكام ورؤساء بلديات لديهم حالات تعادل ما كان موجودا قي الصيف وحتى الآن لا يطبقون نفس السياسات وإجراءات التخفيف التي طبقوها في الصيف والتي يعرفون أنها غيرت مسار هذه الجائحة في الجنوب” حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، سجلت الولايات المتحدة 230 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما بلغت الوفيات 2527 في رقم قياسي جديد لليوم الـ3 على التولي.