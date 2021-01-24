الولايات المتحدة.. 186,8 ألف إصابة جديدة بكورونا منذ الجمعة الماض

جامعة هوبكنز الأمريكية، أعلنت أمس السبت، أن 186,8 ألف حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة التي تتابع الوضع الوبائي في الولايات المتحدة والعالم اعتمادا على بيانات السلطات الفيدرالية والمحلية، وكذلك وسائل الإعلام، أن 186891 شخصا في الولايات المتحدة أصيبوا بفيروس كورونا خلال الفترة المذكورة، إضافة إلى تسجيل 3655 وفاة في صفوف المصابين.

وبحسب ما ذكرت قناة “روسيا اليوم” عن إحصاءات الجامعة، فقد سجلت الولايات المتحدة، منذ بدء تفشي وباء كورونا، 24,8 مليون إصابة، وأكثر من 414 ألف وفاة.