الولدة: الأعراس في بلادنا تحولت إلى «معارك» بذخ وتفاخر وتنافس

أكد الناشط السياسي المهندس جمال الولدة أن مظاهر البذخ غير المسبوقة باتت تضيع جوهر مناسباتنا الاجتماعية وتخرجها عن سياقها المعتاد حيث لم تعد الأعراس في نظر البعض مجرد فرح يعلن بداية حياة جديدة بين زوجين بل تحولت لدى بعض مسؤولي الدولة وأقاربهم إلى ساحة استعراض وتفاخر وتنافس محموم يتجلى في المبالغة بأنواع الأطعمة والحلويات والمشروبات وصولاً إلى الديكورات الأسطورية ومواكب السيارات الفارهة التي تجوب الشوارع

وأوضح الولدة في تعليق له حول هذه الظاهرة، أن التفاخر وصل إلى أدق تفاصيل الهدايا وكأنها معركة لإثبات الأكثر ثراءً حيث تُصرف مئات الآلاف في ليلة واحدة وسط تكديس للذهب وتصنع للمظاهر ونشر للصور وكأن الوطن يعيش أفضل حالاته بينما يغيب عن أذهان هؤلاء أن في الجهة المقابلة شباباً يطحنهم الانتظار لسنوات طويلة فقط ليتمكنوا من استئجار بيت بسيط أو شراء غرفة نوم متواضعة لعدم امتلاكهم حتى ثمن البداية

وتساءل الناشط السياسي عن حجم المفارقة الموجعة والعدل المرجو في مجتمع تُكسر فيه خواطر الشباب أمام هذا الترف والاستفزاز غير المبرر مشدداً على أن المشكلة لا تكمن في الفرح كحق إنساني أصيل بل في الإسراف والمباهاة في زمن الضيق مما جعل الزواج حلماً ثقيلاً وهماً يؤرق الشباب بدلاً من أن يكون سنة ميسرة وسكناً للنفس كما شرعه الدين والمنطق

وأبدى الولدة أسفه الشديد لمباركة بعض الحكماء والأعيان لهذا الترف من خلال حضورهم ومشاركتهم رغم علمهم اليقين بأن هذا السلوك يشكل ضغطاً اجتماعياً خانقاً على أصحاب الدخل المحدود موجهاً نداءً لهم بضرورة كبح هذه المظاهر لكونهم قدوة وتصرفاتهم تساهم في صناعة ثقافة مشوهة تضر بالمجتمع وتزيد من معاناة الجيل الحالي

وفي ختام حديثه دعا المهندس جمال الولدة المسؤولين والقدوات إلى اتقاء الله في هذا الجيل والتخفيف من المظاهر الزائفة والرحمة بمن لا يملك مذكراً بأن البيوت تُبنى بالمودة والرحمة لا بالديكور وأن البركة تحل بالبساطة والنية الصادقة لا بكثرة المصاريف ومحذراً في الوقت ذاته من أن استمرار هذا الجنون الاستهلاكي سيؤدي إلى ضياع الشباب وفقدان الأمل في الاستقرار مؤكداً أن للحديث بقية