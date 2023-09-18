الولدة: التحقيق في انهيار سد درنة أمر ضروري

قال الخبير الدولي في الآثار الدكتور حافظ محمد الولدة، إن التحقيق في انهيار سد درنة أمر ضروري.

وأوضح الولدة في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن التحقيق سيمكن من تحديد السبب الجذري للانهيار، سواء كان ذلك بسبب عيب في التصميم أو الصيانة أو عوامل أخرى، وسيساعد هذا في منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

كما أشار إلى أن التحقيق يمكن أن يُؤدي إلى تقديم توصيات لمنع حوادث مماثلة في المستقبل، مثل تحسين معايير السلامة أو إجراء إصلاحات على السدود الأخرى في المنطقة.

ولفت الولدة إلى أن التحقيق سيوفر معلومات مهمة لجهود إعادة الإعمار في المنطقة، مثل حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة والاحتياجات الأساسية لإعادة الإعمار.

وأضاف الخبير الدولي في الآثار أنه من المهم أن يتم إجراء التحقيق بطريقة شاملة وفعالة، ويجب أن يشمل التحقيق فريقًا من الخبراء من مختلف الجهات، بما في ذلك المهندسين والهيدرولوجيين والمحققين وأن يتم نشر نتائجه في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يكون التحقيق مستقلًا وغير متحيز، حتى يتمكن من تقديم نتائج دقيقة وموضوعية.