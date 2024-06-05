اليابان تبتكر فكرة «غريبة» لزيادة معدل المواليد!

لجأت الحكومة اليابانية إلى طريق “غريبة” لتعزيز معدل المواليد الوطني الآخذ في التراجع إلى مستويات قياسية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن “الحكومة اليابانية تعتزم إطلاق “تطبيق مواعدة” خاص بها أوائل الصيف المقبل، وسيُطلب من المستخدمين تقديم وثائق تثبت أنهم عازبون من الناحية القانونية، والتوقيع على رسالة تفيد برغبتهم في الزواج، كما ستطلب طوكيو من مستخدمي التطبيق الجديد شهادة ضريبية لإثبات الراتب السنوي”.

وقال المسؤول عن التطبيق الجديد لوكالة فرانس برس: “علمنا أن 70 في المئة من الأشخاص الذين يرغبون في الزواج لا ينضمون بنشاط إلى الأحداث أو التطبيقات للبحث عن شريك”، مضيفا: “نريد أن نمنحهم دفعة لطيفة للعثور على شريك حياتهم”.

وأضاف المسؤول: “ستكون هناك حاجة لإجراء مقابلة لتأكيد هوية المستخدم، كجزء من عملية التسجيل في التطبيق المتاح للاختبار مجانا منذ أواخر العام الماض”ي.

هذا تراجعت الولادات في اليابان إلى مستوى قياسي منخفض جديد في عام 2023، وسجلت اليابان في العام الماضي عدد وفيات أكثر بمرتين من معدل المواليد، وأظهرت بيانات حكومية أولية أن عدد المواليد تراجع للعام الثامن على التوالي إلى 758631، بانخفاض 5.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وبلغ عدد الوفيات مليونا و590 ألفا و503 حالات.