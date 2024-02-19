اليابان تتراجع للمركز الرابع بين اقتصادات العالم لصالح ألمانيا

فقدت اليابان مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا، ووصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان لعام 2023 إلى حوالي 4.2 تريليون دولار، بينما

تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الأولي لألمانيا نظيره في اليابان ليصل إلى ما يقرب من 4.5 تريليون دولار.

وكان الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد في العالم لعقود منذ عام 1968، لكن الصين تفوقت في عام 2010، لتصبح اليابان في المركز الثالث حتى عام 2022. وذكرت وسائل إعلام يابانية، أنه منذ الطفرة الاقتصادية في أوائل التسعينيات، أدى النمو البطيء والانكماش لفترة طويلة في اليابان إلى كبح الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات.

ويعمل ضعف الين على خفض قيمة الاقتصاد الياباني بقيمة الدولار، في حين ساعد ارتفاع معدلات التضخم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في ألمانيا.