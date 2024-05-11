اليابان تتلف أدوية لمكافحة «فيروس كورونا»

تتجه اليابان نحو “إتلاف نحو 77% من أدوية لمكافحة فيروس كورونا بقيمة 300 مليار ين، بواقع 1.93 مليار دولار”، وفق ما أفادت وكالة “كيودو”.

وذكرت الوكالة، “أن الحكومة اليابانية اشترت بعد تفشي جائحة كورونا الأدوية على شكل أقراص من مختلف شركات تصنيع الأدوية لنحو 5.6 مليون شخص، ولا تزال الأدوية المخصصة لنحو 4.3 مليون شخص غير مستخدمة حتى الآن”.

وأضافت الوكالة، أن “القضاء على كل الأدوية غير المستخدمة ضد فيروس كورونا ستتم بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها”.

وكانت شركة “أسترازينيكا” البريطانية للأدوية، أعلنت مؤخرا البدء بسحب لقاحها Vaxzevria المضاد لفيروس كورونا بعد أشهر من اكتشافها تأثيرا جانبيا خطيرا.