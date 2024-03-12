اليابان تحثّ المواطنين على توخي الحذر إزاء زلالزل قويّة محتملة

أعلنت لجنة الزلازل الحكومية في اليابان، أن أحدث مجموعة من الهزات الزلزالية قد تنحسر في محافظة تشيبا شرق طوكيو.

وقالت اللجنة، إن عدد الزلازل التي من الممكن الشعور بها آخذ في الانخفاض الآن، ولم يتم الشعور بأي منها في الأيام الأخيرة.

وبحسب وكالة أنباء اليابان، أشارت اللجنة، إلى أن النشاط الزلزالي زاد في 26 فبراير، وبحلول بعد ظهر اليوم، حدث 42 زلزالًا بقوة 1 أو أعلى على مقياس البلاد الذي يتدرج من صفر إلى 7، ومن بينها زلزال بقوة 5.3 درجة وقع في 1 مارس.

وأشارت اللجنة، إلى أن ما تعرف بظاهرة الانزلاق البطيء عند حدود المحيط والصفائح القارية في المنطقة يبدو أنها تتقلص أيضا.

وفي ذات الوقت، حثّت لجنة أبحاث الزلازل، في اجتماع لها، لعرض أحدث تقييم للنشاط الزلزالي قبالة الساحل الشرقي لمحافظة تشيبا والمناطق المجاورة، الناس على توخي الحذر، قائلة إنه ما زال من الممكن حدوث هزات قوية.

ولفتت اللجنة، إلى أن النشاط الزلزالي استمر خلال الأشهر الماضية، مضيفة أنه يجب على الناس أن يظلوا يقظين تحسبا لاحتمال وقوع زلازل قوية تبلغ شدتها سالب 5 درجات.