اليابان تخصص 5.5 مليون دولار لتحسين ظروف المعيشة في سوريا

أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم منحة بقيمة 5.5 مليون دولار لدعم إعادة بناء البنية التحتية الأساسية في المناطق الفقيرة والأحياء العشوائية في مدينتي حلب وحمص السوريتين، ضمن جهود دولية لتحسين الظروف المعيشية في سوريا بعد سنوات من النزاع.

تم توقيع الاتفاقية بين اليابان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في 12 أغسطس الجاري، حيث يستهدف المشروع بشكل مباشر مدينتي حلب وحمص، اللتين تعدان من أكثر المناطق تضررًا بفعل الصراع المستمر والدمار الذي لحق بهما.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان رسمي أن البرنامج يركز على تحسين الخدمات الأساسية مثل توفير المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى تأمين مساكن آمنة للسكان، لا سيما في المناطق السكنية العشوائية التي عانت بشدة خلال الحرب.

يأتي هذا الدعم في ظل عودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد انهيار نظام الرئيس السابق بشار الأسد، إضافة إلى نزوح داخلي واسع، حيث سجلت الأمم المتحدة عودة أكثر من 746 ألف لاجئ من الدول المجاورة، إلى جانب أكثر من 1.5 مليون نازح داخلي حتى نهاية يوليو 2025.

وأشار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أن الصراع المستمر، إلى جانب الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا في فبراير 2023، أدت إلى تدهور حاد في ظروف المعيشة في الأحياء الفقيرة بحلب وحمص، حيث تعاني هذه المناطق من انعدام الخدمات الأساسية.

ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع مباشرة أكثر من 81 ألف شخص من سكان هذه المناطق، مما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين جودة الحياة، في وقت لا تزال فيه الاحتياجات الإنسانية في سوريا مرتفعة بشكل كبير.

ويأتي هذا الدعم في إطار جهود دولية متواصلة لتعزيز التنمية والاستقرار في سوريا التي تمر بفترة انتقالية مهمة بعد سنوات من الحرب الأهلية، حيث أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع خلال افتتاح الدورة الـ62 لمعرض دمشق الدولي أن أولويات سوريا الجديدة ترتكز على الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية.

توم باراك: الوحدات الكردية في سوريا حلفاؤنا في محاربة “داعش”

أكد المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك أن الولايات المتحدة تعتبر الوحدات الكردية في سوريا حلفاء لها في مكافحة تنظيم “داعش”، مشيراً إلى أن هذه الوحدات ليست مرتبطة حالياً بحزب العمال الكردستاني.

وفي مقابلة صحافية على موقع “إكس”، أوضح باراك أن “تركيا أصبحت حليفة لسوريا، وهناك حزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تصنّف الحزب أيضاً كمنظمة إرهابية، لكن هناك بنى أخرى مثل “قوات سوريا الديمقراطية” و”وحدات حماية الشعب” لا علاقة لها بحزب العمال وتعمل كحلفاء لواشنطن ضد داعش.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أهمية الحوار بين تركيا و”قوات سوريا الديمقراطية”، مؤكداً أن قيادات الطرفين تتخذ مواقف مسؤولة تجاه هذه العملية، معرباً عن الحاجة لمزيد من التنسيق لضمان الاستقرار في المنطقة.

إعلام سوري: “قسد” تقصف تل ماعز شرقي حلب وتفشل محاولة تسللها

أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” استهدفت فجر اليوم الأحد قرية تل ماعز شرق محافظة حلب بعدد من قذائف الهاون وراجمات الصواريخ.

كما أكدت قناة “الإخبارية” السورية أن الجيش العربي السوري تصدّى لمحاولة تسلل عناصر “قسد” باتجاه القرية، وأجبرهم على التراجع بعد اشتباكات متقطعة في محيط المنطقة.

وتشهد مناطق ريف حلب الشرقي توترات ميدانية متصاعدة، مع استهدافات متبادلة ومحاولات تسلل متكررة خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي منتصف أغسطس الجاري، أحبط الجيش السوري عملية تسلل لقوات “قسد” نحو نقاطه في تل ماعز، ورد على مصادر النيران وأجبر القوات المتقدمة على الانسحاب إلى مواقعها الأصلية.

وأكدت وزارة الدفاع السورية ضرورة التزام “قسد” بالاتفاقات الموقعة مع الدولة السورية والتوقف عن عمليات القصف والتسلل التي تستهدف الجيش والأهالي، محذرة من عواقب محتملة في حال استمرار هذه الأفعال.

يُذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” فرهاد عبدي شاهين، وقعا في 10 مارس اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر والمطارات وحقول النفط والغاز، لكن تطبيق الاتفاق يواجه تحديات كبيرة بسبب الخلافات حول شكل الدمج وحقوق الإدارة الذاتية في مناطق شمال شرق سوريا.

موقع عبري: واشنطن تضغط لتوقيع اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل قبل اجتماعات الأمم المتحدة

ذكرت مصادر إسرائيلية رفيعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكثف ضغوطها على سوريا وإسرائيل من أجل التوصل في سبتمبر المقبل إلى اتفاق أمني أو اتفاق عدم اعتداء، قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من الشهر.

ونقلت مجلة “إيبوك” الاقتصادية العبرية عن المصادر قولها إن واشنطن تسعى لتحقيق إنجاز سياسي جديد في الشرق الأوسط، إلا أن المفاوضات تواجه عقبات أبرزها رفض إسرائيل الانسحاب من قمة جبل الشيخ أو التراجع عن توسيع المنطقة العازلة في الجولان بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ووفقاً للمصادر، فإن الاتفاق المقترح يهدف إلى نزع السلاح في جنوب سوريا، ومنع تركيا من إقامة قواعد عسكرية هناك، وفتح ممر إنساني من الأراضي الإسرائيلية إلى محافظة السويداء لخدمة الطائفة الدرزية، وهو ما ترى فيه تل أبيب تعزيزاً لمصالحها الأمنية.

في المقابل، يصر الرئيس السوري أحمد الشرع على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة، والعودة إلى اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، وتعتبر تل أبيب أن الشرع يمتلك نفوذاً واسعاً في الشارع السوري السنّي، لكنه يعاني من ضعف اقتصادي يجعله مضطراً إلى تقديم تسويات سياسية.

ورجحت مصادر سياسية أن الإدارة الأمريكية ستكثف مساعيها الدبلوماسية حتى موعد انعقاد الجمعية العامة لتقريب المواقف بين الطرفين، فيما تواصل إسرائيل تنفيذ عملياتها الأمنية والعسكرية في سوريا ضد ما تصفه بالزمر الإرهابية.

سجال في المعهد العالي للفنون المسرحية بسوريا… أساتذة يرفضون العميد الجديد ويعلنون استقالاتهم

اندلع سجال حاد في المعهد العالي للفنون المسرحية بسوريا بعد تعيين الفنان غطفان غنوم عميداً للكلية، ما دفع أكثر من 60 أستاذاً وعضواً في الهيئة التدريسية إلى تقديم استقالات جماعية احتجاجاً على القرار وتجاهل مطالبهم من وزارة الثقافة.

وأوضح الأساتذة في بيان رسمي أنهم يرفضون “الوصاية” المفروضة عليهم، معتبرين أن تعيين شخص من خارج الهيئة التعليمية يعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمعهد، وأنه يتعارض مع خصوصية المؤسسة وأسسها الأكاديمية.

وأشار البيان إلى أن استقالة العميد المنتخب عمار الحامض كانت تضامناً مع الأساتذة واعتراضاً على عدم تجاوب الوزارة مع مطالبهم.

وتفاعل عدد من الفنانين والمخرجين مع الأزمة، حيث أكدت الفنانة ناندا محمد أن العمادة لها قوانينها الداخلية وأن تعيين غنوم، الذي فُصل من المعهد أثناء دراسته لأسباب أخلاقية، يثير استهجان المجتمع الأكاديمي.

كما دعا المخرج زهير قنوع الفنان غنوم إلى التنازل عن المهمة احتراماً لطلاب وخريجي المعهد، بينما أشار المخرج نضال عبيد إلى ضرورة مراعاة خبرة وكفاءات الأكاديميين المحليين في مثل هذه المناصب.