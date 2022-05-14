اليابان تعلن وقف عمليات توريد النفط من روسيا

أعلنت أكبر شركة موردة للبترول في اليابان “أنيوس”، عن وقف عمليات توريد النفط من روسيا، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا.

ونقلت مصادر إعلامية عن رئيس الشركة سايتو تاكيشي، قوله في مؤتمر صحفي عقده السبت، إن شركته أوقفت توريد النفط من روسيا، وأن آخر شحنة نفط تم توريدها من روسيا وصلت إلى البلاد في شهر أبريل الماضي، ولن تكون هناك شحنات جديدة من روسيا.

وأوضح تاكيشي أن النفط الروسي يُشكل أقل من 5 بالمئة من إجمالي النفط المورد إلى اليابان.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلنت شركة “ايدميتسكو كوسان” اليابانية الموردة للنفط أنها تستعد لحظر توريد النفط من روسيا.

يُشار إلى أن الحكومة اليابانية أعلنت في وقت سابق، أنها تجري استعدادات لحظر توريد النفط من روسيا وذلك في إطار التعاون مع مجموعة دول السبع.