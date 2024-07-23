اليابان تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين

بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، يواصل الجيش والمستوطنين اعتقالاتهم واقتحاماتهم بالضفة الغربية، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 576 فلسطينيا وإصابة أكثر من 5350 واعتقال 9700.

وفي هذا السياق، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، “أن طوكيو تتخذ ترتيبات لفرض أولى عقوباتها لتجميد أصول مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

ونقلت الهيئة عن كبير أمناء مجلس الحكومة الياباني، يوشيماسا هاياشي، قوله: “سنفرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية، تشمل تجميد أصولهم لضلوعهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، في فلسطين المحتلة”.

وأضاف هاياشي، “أن أعمال العنف التي يقوم بها بعض المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية تزايدت بشكل كبير منذ أكتوبر 2023”.

وتابع هاياشي أنّ بلاده “ستنفذ بانتظام إجراءات تجميد الأصول هذه، وستواصل حثّ الحكومة الإسرائيلية بقوة على التجميد الكامل للأنشطة الاستيطانية، بالتعاون مع المجتمع الدولي بما في ذلك مجموعة السبع”.

هذا وكانت بريطانيا فرضت في فبراير الماضي عقوبات على 4 إسرائيليين، قائلة “إنهم مستوطنون متطرفون شنوا هجمات عنيفة على فلسطينيين في الضفة الغربية، وفرضت بريطانيا بموجب تلك الإجراءات قيودا صارمة على أموال وسفر الأفراد الأربعة، الذين قالت إنهم متورطون في “انتهاكات مشينة لحقوق الإنسان”، وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن “المستوطنين في الضفة الغربية مارسوا مستويات غير مسبوقة من العنف خلال العام الماضي”.

كذلك أعلنت كندا في يونيو، فرض عقوبات على “مستوطنين متطرفين” إسرائيليين بسبب ضلوعهم في ارتكاب “أعمال عنف” بحق فلسطينيين في الضفة الغربية.

هذا وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 39006 فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال وإصابة 89818 آخرين.