اليابان: تمديد حالة الطوارئ في طوكيو و 3 مدن لمواجهة كورونا

لجنة استشارية للحكومة اليابانية، وافقت على تمديد حالة الطوارئ لمدة أسبوعين اضافيين في طوكيو و3 محافظات مجاورة، لمواجهة فيروس كورونا.

وأفاد الوزير المعني باستجابة البلاد لجائحة فيروس كورونا، نيشيمورا ياسوتوشي، إن “سبب سعي الحكومة لتمديد حالة الطوارئ حتى 21 مارس هو خفض أعباء المؤسسات الطبية، وخاصة أنها ستنشغل في عمليات التطعيم”.

وبعد موافقة اللجنة، سيجري البرلمان مداولات حول خطة التمديد، وستتخذ مجموعة العمل الحكومية المعنية بالأمر القرار النهائي في وقت لاحق من أمس الجمعة. وفقا لروسيا اليوم.

ويذكر أن إعلان حالة الطوارئ مطبق على طوكيو، وسايتاما، وتشيبا، وكاناغاوا منذ 7 يناير الماضي، وكان يفترض أن ينتهي يوم الأحد القادم.