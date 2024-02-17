اليابان تنجح في إطلاق صارخ إلى الفضاء قادر على حمل 6.5 طن

نجحت اليابان في إطلاق الصاروخ الفضائي الجديد “إتش-3″، اليوم السبت، لتعيد برنامجها الفضائي إلى المسار الصحيح. ويمثل الإطلاق النجاح الثاني على التوالي لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية “جاكسا” بعد أن حققت مركبة “سليم” هبوطا “دقيقا” على سطح القمر الشهر الماضي.

وتسعى اليابان إلى تنشيط برنامجها الفضائي من خلال تجاوز انتكاسات متعددة، منها فشل محاولة إطلاق صاروخ العام الماضي، وايضا عبر تعزيز شراكتها مع حليفتها الولايات المتحدة لمواجهة الصين.

وقالت وكالة الفضائية في بث مباشر من مركز تانيغاشيما الفضائي إن الصاروخ “إتش-3” انطلق بنجاح الساعة 09:22 صباحا بتوقيت طوكيو، وكان “في المسار الصحيح” مع عمل محركاته بشكل صحيح.

ثم أعلنت الوكالة أن الصاروخ نجح في إطلاق حمولته بالكامل المؤلفة من اثنين من اثنين من الأقمار الصناعية متناهية الصغر ونموذج لقمر صناعي.

وسيحل”إتش-3″ محل إتش-آي.آي.إيه الذي بلغ عمره عقدين.

ويبلغ طول “إتش-3” 63 مترا وصُمم لنقل حمولة وزنها 6.5 طن إلى الفضاء وتقليل تكلفة كل عملية إطلاق إلى ما يصل إلى 5 مليارات ين، ما يعادل 33 مليون دولار، أي نصف التكلفة التي يتطلبها الإطلاق بصاروخ إتش-آي.آي.إيه.

وتخطط الحكومة لإطلاق نحو 20 قمرا صناعيا ومسبارا بصواريخ “إتش-3” بحلول عام 2030.