اليابان تُؤكد دعمها لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأربعاء، بديوان المفوضية في طرابلس، القائم بالأعمال بالإنابة ومنسق دولة اليابان الخاص لدى ماساكي أماديرا

وبحث اللقاء آخر مستجدات العملية الانتخابية وفقاً لتطورات المشهد السياسي الليبي محلياً ودولياً، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمفوضية على فيسبوك.

كما تناول اللقاء تطوير مختلف مراحل العملية الانتخابية ومستويات الدعم الفني والاستشاري الذي يعزز جهوزية المفوضية ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.

وقام ماساكي أماديرا والوفد المرافق له بجولة تفقدية لبعض مرافق المفوضية للتأكيد علي جهوزية المفوضية للاستحقاق القادم.

وأكد القائم بالإعمال دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي وتطلعاته لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار، مثمنا جهود المفوضية للوصول لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي، وفق قوله.