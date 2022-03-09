اليابان تُؤكد دعمها لتنظيم الانتخابات في ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وعضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، اليوم الأربعاء، السفير الياباني لدى ليبيا أماديرا ماساكي، والوفد المرافق له، بديوان المفوضية في طرابلس.

وأفاد الموقع الرسمي للمفوضية، بأن اللقاء استعرض آخر المستجدات والتطورات في المشهد السياسي الليبي، وسُبل تدعيم المساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة.

وأكد السفير الياباني دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي وتطلعاته لعبور هذه المرحلة والانتقال نحو مستقبل السلم والاستقرار، مثمناً في ذات الوقت لجهود المفوضية وسعيها الحثيث للوصول لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخب الليبي، وفق قوله.