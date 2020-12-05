اليابان.. تُدافع عن مساعيها لإنعاش السياحة رغم المخاوف من موجة 3 لكورونا

رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، دافع عن حملة لدعم السفر الداخلي تقول جماعات طبية وخبراء إنها قد تؤدي لموجة ثالثة من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتظهر استطلاعات الرأي تراجع معدلات شعبية سوجا، إذ يشعر كثيرون بالاستياء من أسلوب تعامله مع جائحة كورونا المستجد منذ توليه منصبه في سبتمبر بعد تنحي سلفه شينزو آبي لأسباب صحية.

وفي أول مؤتمر صحفي منذ زيادة حالات الإصابة بكورونا الشهر الماضي، قال سوجا إن حملة (سافروا) التي تهدف لإنعاش السياحة الداخلية مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة في قطاع الضيافة لاجتياز هذا الوقت الصعب.

وأضاف “تحركت الحكومة لدعم حملة السفر الداخلي حيث ترى أن تلك الشركات لن تستطيع مواصلة عملها مثلما كان عليه الحال من قبل”.

وإلى جانب حملة السفر، تعهد سوجا بوضع اللمسات الأخيرة في الأسبوع المقبل على حجم حزمة تحفيزات جديدة لدعم الاقتصاد والحفاظ على الوظائف واستمرارية نشاط الشركات.

وذكر أن الحكومة ستتحمل تكلفة توفير لقاحات كورونا لكنه لم يحدد وقتا معينا لبدء برنامج التطعيم حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وقال بعض الأطباء إن الحكومة لا تفعل ما يكفي للحد من انتشار الفيروس وإنما تركز على دعم الأنشطة الاقتصادية.