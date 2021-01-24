اليابان.. حصيلة الإصابات بكورونا تتخطى 362 ألف حالة و5 آلاف وفاة

عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان تجاوز منذ بداية الجائحة 362 ألفا، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 5 آلاف حالة، حسبما جاء من معطيات وزارة الصحة اليابانية.

وكشفت المعطيات الصحية المنشورة أمس السبت، أن 4717 حالة إصابة جديدة بمرض “كورونا المستجد” تم تسجيلها في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى تسجيل 83 حالة وفاة ما يرفع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بكورونا في البلاد إلى 5077.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” عن المعطيات نفسها أن أكثر من 1000 مصاب يتلقون العلاج حاليا في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات، وأن 268 ألف مريض تعافوا من كورونا المستجد منذ بداية الجائحة.