اليابان.. زلزال «نوتو» يتسبب بظاهرة لم تحدث منذ آلاف السنين

قال باحثون يابانيون إنه بعد مسح المناطق في مدينة واجيما بمحافظة إيشيكاوا، التي تضررت بشدة من الزلزال القوي مطلع العام الجاري وجدوا أن الأسوار البحرية وقاع البحر بالقرب من الشاطئ ارتفعت بما يصل إلى أربعة أمتار.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية عن الباحث في مراكز الرصد الزلزالي شيشيكورا ماسانوبو قوله “قارن الباحثون مستوى المياه قبل وبعد الزلزال ووجدوا أنه ارتفع بمعدل أربعة أمتار”.

وبحسب ماسانوبو تشكلت شبه جزيرة نوتو جراء ارتفاعات متكررة سببتها زلازل مماثلة خلال مئات آلاف السنين، وهذا يعني أن المنطقة شهدت ظاهرة تحدث مرة واحدة خلال آلاف السنين.