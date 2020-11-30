اليابان.. عدد الحالات الخطيرة والحرجة يبلغ ذروته بسبب فيروس كورونا

بلغ في اليابان عدد الحالات الخطيرة و الحرجة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد 465، وهو أكبر عدد في البلاد منذ بدء انتشار عدوى كورونا فيها، حسبما أوردت قناة NHK.

وكشفت القناة، أمس الأحد، أن 2058 حالة إصابة جديدة بكورونا تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى تسجيل 10 حالات وفاة. أما إجمالي عدد المصابين في البلاد، منذ بداية الجائحة فبلغ 148272 حالة، وضمنها 712 مصابا كانوا على متن سفينة Diamond Princess التي كانت ترسو في حجر صحي قبالة مدينة يوكوهاما في فبراير الماضي.

وتتصدر طوكيو قائمة المدن اليابانية الأكثر تضررا من الإصابات الجديدة بالفيروس (418 حالة خلال الـ 24 ساعة)، وتليها مدينة أوساكا (381 حالة)حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وبلغ العدد الإجمالي للمتوفين بين المصابين بمرض “كورونا المستجد” الناجم عن فيروس كورونا في اليابان 2133، فيما ارتفع عدد المتعافين منه إلى 122550 حالة.