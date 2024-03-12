اليابان.. مشروع قانون لافت ونوعي «لدعم الموظفين»

قررت الحكومة اليابانية تقديم المزيد من الدعم للموظفين الذين لديهم أطفال صغار، وكذلك أولئك الذين يقدمون الرعاية التمريضية لأحد أفراد أسرهم.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الياباني، تمت الموافقة على مشروع القانون الذي يهدف إلى مراجعة قانون إجازة رعاية الطفل ورعاية الأسرة.

وذكرت وكالة أنباء اليابان، أن القانون الحالي يستهدف بشكل أساسي الآباء الذين لديهم أطفال يبلغون من العمر ثلاث سنوات أو أقل، ويتطلب مشروع القانون المعدل من أصحاب العمل إعفاء الموظفين الذين لديهم أطفال في سن ما قبل المدرسة من العمل الإضافي.

وبحسب القانون، سيكون أرباب العمل ملزمين أيضا باختيار اثنين على الأقل من مجموعة من الإجراءات من بينها ساعات عمل أقصر، ونظام أوقات مرن، وأوقات بدء متغيرة، والعمل عن بعد، كما سيسمح للموظفين الذين لديهم أطفال في الصف الثالث أو أقل بأخذ إجازة عندما يكون أطفالهم مريضين أو مصابين.

وبحسب مشروع القانون الجديد، سيكون بإمكان الموظفين، المغادرة عند إغلاق الفصول الدراسية بسبب انتشار مرض معد أو المشاركة في حدث مدرسي، مثل حفل الدخول المدرسي.

أما بالنسبة للموظفين الذين يقومون برعاية أحد أفراد أسرهم، وبحسب مشروع القانون، فسيطلب من أرباب العمل إبلاغهم بأنه يمكنهم الحصول على إجازة رعاية تمريضية والسؤال عن خططهم.