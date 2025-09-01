الياعور يتابع أعمال تقليص عدد الموفدين بالخارج لتعزيز الكفاءة وترشيد الإنفاق

عُقد 2025 الاجتماع الثاني للجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لدراسة تقليص عدد الموفدين للعمل بالسفارات والقنصليات العامة والبعثات السياسية الليبية بالخارج، وذلك بديوان وزارة الخارجية.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، تلبية لدعوة رئيس اللجنة مدير مكتب التفتيش والرقابة بالوزارة، إلى جانب عدد من موظفي الوزارة عن الإدارات المختصة، ومستشار مكتب الوزير، ومدير قسم القيودات عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

زاطلع المكلف بتسيير شؤون الوزارة خلال الاجتماع على آخر مستجدات عمل اللجنة، وأثنى على جهود أعضائها، مؤكداً أهمية إعداد مقترح يعكس تطلعات الشعب الليبي ويواكب أهداف حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتطوير مستوى الخدمات القنصلية والدبلوماسية بالخارج، داعياً إلى سرعة إنجاز أعمال اللجنة بما يحقق المصلحة الوطنية.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الممثلون عن عدد من الجهات الرقابية والتنفيذية، وهم ممثل هيئة الرقابة الإدارية، وممثل ديوان المحاسبة الليبي، وممثل إدارة الشؤون الخارجية بديوان مجلس الوزراء.