«اليعقوبي» تتَّهم مجلس النواب بمُحاولة إسقاط حُكومة «السراج»

وجهت عضو مجلس النواب المُنعقد في طرابلس عن بلدية غريان السيدة اليعقوبي انتقاداً لاذعاً لأعضاء المجلس سواء في طرابلس أو طبرق.

حيث وصفت اليعقوبي في منشور لها على صفحتها الرسمية في فيسبوك ممارسات أعضاء المجلس بهوس البقاء، وذلك من خلال الاجتماعات التي يعقدونها سواء في مدينة الحمامات بتونس أو العاصمة المصرية القاهرة.

وأكدت اليعقوبي في منشورها أن الاجتماعات التي تُعقد مؤخراً ستتضمن لقاءات مع المجلس الأعلى للدولة بهدف إسقاط حكومة الوفاق، وإعادة تدوير أنفسهم ليبقوا في المشهد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حسب وصفها.

وفي ختام منشورها تسائلت اليعقوبي عن مكان الشعب الليبي مما يحدث، وما إذا كان سيسمح لهم بذلك.

هذا وقام مجلس النواب المُنعقد في طبرق مؤخراً بعقد اجتماع في القاهرة تم الاتفاق خلاله على تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية، لغرض الإعداد لجلسة لمجلس النواب بمدينة غات الليبية، ومناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية.