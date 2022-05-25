«اليعقوبي»: سرت مكان مثالي للعاصمة الإدارية فهي تخلوا من المجموعات المسلحة

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب السيدة اليعقوبي، إنّ المجموعات المسلحة تسيطر بشكل تام على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأضافت اليعقوبي، عبر تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، تبقى طرابلس عاصمة لليبيا وكل الليبيين، ولكن الآن في أمس الحاجة لعاصمة إدارية، ولتكن سرت عاصمة ليبيا الإدارية، وفقا لقولها.

وأردفت اليعقوبي أن سرت وموقعها الجغرافي المتوسط لليبيا، فهي تبعد عن طرابلس 450كم وتبعد عن بنغازي ما يقارب 578 كم، ورمزية المدينة التي قهر فيها تنظيم الدولة، ولأنها تخلوا من المجموعات المسلحة والمظاهر المسلحة.

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واعتبرت اليعقوبي العاصمة طرابلس بأنها بيئة غير صالحة ومكان غير آمن لممارسة عمل أي قطاع حكومي من وزارات أو مؤسسات سيادية فالكل رهينة لرؤساء المجموعات المسلحة.

الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا قد أعلن في وقت سابق، خلال كلمة متلفزة، ممارسة أعمال الحكومة الليبية بمدينة سرت حتى تدخل طرابلس بشكل سلمي.