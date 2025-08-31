اليمن..«أنصار الله» يهددون بالتصعيد بعد مقتل وزراء بهجوم جوي إسرائيلي

توعّد رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة “أنصار الله- الحوثيين” في اليمن، مهدي المشاط، إسرائيل بـ”أيام سوداوية”لإسرائيل، مؤكدًا أن الجماعة ستثأر لاغتيال رئيس الوزراء والوزراء الآخرين.

وقال المشاط إن هذه الهجمات لن تُضعف موقف “أنصار الله”، بل ستزيد من عزيمتها في مواجهة “العدو الصهيوني”، حد تعبيره.

كما دعا المشاط المواطنين حول العالم إلى مقاطعة التعامل مع الكيان الإسرائيلي، موجهاً إنذارًا شديد اللهجة للشركات الأجنبية العاملة في إسرائيل بالمغادرة قبل “فوات الأوان”.

وأشار إلى أن دماء القيادات التي سقطت ستكون “وقودًا للنصر”، متعهدًا بأن الجماعة ستواصل طريق “المواجهة والتحدي”، في وقت تستمر فيه التوترات الإقليمية المرتبطة بالتصعيد في غزة.

فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن بلاده نفذت “ضربة ساحقة وغير مسبوقة” استهدفت كبار القادة الأمنيين والسياسيين في جماعة “أنصار الله” اليمنية.

وأضاف كاتس في تغريدة على حسابه الرسمي على “إكس”: “الحوثيون سيتعلمون درسا قاسيا ومصير اليمن سيكون كمصير إيران، وهذه مجرد بداية”.

وأوضح أن الضربة استهدفت رئيس الوزراء الحوثي وعدداً من وزرائه وكبار المسؤولين.

وكانت أعلنت مصادر مقربة من جماعة “أنصار الله” في اليمن، مقتل ثلاثة وزراء آخرين من حكومة الجماعة، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة صنعاء مؤخرًا.

وأكدت المصادر مقتل وزير الإعلام هاشم شرف الدين، في حين أفادت تقارير أخرى بمقتل كل من وزير الخارجية جمال عامر، ووزير الشؤون الاجتماعية سمير باجعالة، وذلك خلال قصف طال فعالية حكومية حضرها عدد من القيادات.

وكانت رئاسة الجمهورية اليمنية في صنعاء قد أعلنت يوم السبت مقتل رئيس وزراء “حكومة التغيير والبناء”، أحمد غالب الرهوي، إلى جانب عدد من الوزراء، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ورشة عمل حكومية يوم الخميس الماضي. وأشارت إلى إصابة عدد من المسؤولين الآخرين بجروح متفاوتة.

في أعقاب الحادث، أعلنت “أنصار الله” عن تعيين محمد أحمد مفتاح قائمًا بأعمال الحكومة، مؤكدة استمرار مؤسسات الدولة في تصريف الأعمال، ومواصلة دعمها للمقاومة الفلسطينية في غزة.

