اليمن: إغلاق مطار عدن وإجراءات التفتيش السعودية تثير استنكار وزارة النقل

أعلن مصدر سعودي اليوم الخميس أن وزير النقل في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني أصدر قرارًا بإغلاق مطار عدن الدولي أمام الحركة الجوية، متحديًا توجيهًا سابقًا للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية بفرض قيود محددة على الرحلات من وإلى أبوظبي ودبي في الإمارات، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

وأوضح المصدر أن القرار جاء بهدف الحد من التصعيد المستمر في البلاد، في ظل التوترات الأخيرة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الثلاثاء الماضي، إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، ما يؤدي إلى انسحاب القوات الإماراتية من اليمن خلال 24 ساعة.

وأشار العليمي خلال اجتماع مع مستشاريه في الرياض إلى أن قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي يهدف إلى تصحيح مسار التحالف بما يخدم مصالح الدولة اليمنية، مؤكدًا أنه لا يمثل قطيعة مع أبوظبي أو تنكرًا للعلاقات الثنائية، وداعيًا جميع المكونات السياسية ووسائل الإعلام إلى الابتعاد عن خطاب التحريض والإساءة، والالتزام بلغة الدولة والمسؤولية، بما يعزز وحدة الصف الوطني ويحافظ على فرص السلام مع احترام مبدأ المساءلة وسيادة القانون.

في المقابل، أعربت وزارة النقل والطيران المدني اليمنية، الخميس، عن استغرابها واستنكارها للإجراءات السعودية المفاجئة المتعلقة بالرحلات الجوية إلى مطار عدن الدولي، موضحة أن القرار السعودي يقضي بإخضاع الرحلات الخارجية، وخصوصًا القادمة من مطارات الإمارات، للتفتيش في مطار جدة، معتبرة أن هذه الإجراءات ستزيد من معاناة اليمنيين، وتتعارض مع القوانين الدولية وقواعد منظمة الطيران المدني الدولي.

وطالبت الوزارة بعدم فرض حصار جوي على الشعب اليمني، داعية إلى التراجع عن الإجراءات الجديدة واستمرار الآليات السابقة المعمول بها منذ سنوات.

وأشار محللون يمنيون إلى وجود تباين في تعامل السعودية مع مطار عدن مقارنة بمطار صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، حيث سمحت الرياض سابقًا باستئناف الرحلات من صنعاء دون فرض آلية تفتيش عبر المطارات السعودية أو طلب قوائم الركاب بنفس الطريقة. وأضاف المحللون أن هذه الخطوة قد تعكس تحولًا في التركيز من مواجهة الحوثيين إلى استهداف الجنوب، ما يثير قلقًا بشأن تداعياته المحتملة على الاستقرار وحركة المدنيين.