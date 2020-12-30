اليمن.. إنفجارات في مطار عدن لحظة وصول الحكومة الجديدة

وقعت 3 انفجارات عنيفة في مطار عدن، اليوم الأربعاء، لدى وصول الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، وذلك بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ووفق ماذكرت وكالة الأناضول، عن مصدر حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، أن 3 انفجارات وقعت في مطار عدن، يرجح أن أحدها داخل صالة استقبال كبار الضيوف، بالتزامن مع هبوط طائرة أعضاء الحكومة الجديدة على مدرج المطار.

وأوضح المصدر، أن الانفجارات وقعت قبل نزول أعضاء الحكومة من الطائرة، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تتوافر حتى اللحظة أي معلومات عن أسباب الانفجار، وإن كان قد أسفر عن إصابة أي من أعضاء الحكومةأم لا.