اليمن.. اتفاق برعاية سعودية في حضرموت و«أنصار الله» تدعو لتفعيل خارطة السلام

كررت جماعة “أنصار الله” اليمنية، دعوتها للأمم المتحدة للعمل على تنفيذ خارطة طريق تمهيدية للسلام، التي توافقت عليها الجماعة مع المملكة العربية السعودية أواخر 2023، بهدف استئناف التسوية السياسية وتحقيق استحقاقات إنسانية عاجلة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، التي تديرها الجماعة، أن نائب وزير الخارجية في حكومة “أنصار الله”، عبد الواحد أبو راس، التقى عبر تقنية الاتصال المرئي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، مؤكداً أن يد صنعاء ممدودة للسلام، وأن الوقت قد حان لتنفيذ ما تضمنته خارطة الطريق من خطوات إنسانية وسياسية.

وأضاف أبو راس أن الحكومة تدعم جهود المبعوث الأممي، معبراً عن تقديرها للمساعي الأممية في التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، فيما أكد المبعوث غروندبرغ حرص الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إحراز تقدم نحو السلام، وإنهاء الأزمة الإنسانية الممتدة منذ أكثر من عشر سنوات.

وتأتي دعوة “أنصار الله” بعد رسائل متكررة إلى المبعوث الأممي منذ أكتوبر 2025، تتضمن حثّ الأطراف على استغلال هدنة غزة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودفع عجلة السلام في اليمن، بما يشمل وقف إطلاق النار، دفع رواتب موظفي الدولة، استئناف صادرات النفط، وفتح الطرق المغلقة وإطلاق سراح المحتجزين.

وتسيطر الجماعة منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات الشمالية والوسطى، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأودت الحرب بحياة نحو 377 ألف شخص، وخسائر اقتصادية تراكمية بلغت 126 مليار دولار، فيما يحتاج 80 بالمئة من السكان إلى مساعدات إنسانية وفق تقارير الأمم المتحدة.

تطورات أمنية في حضرموت

تمكنت قوات “النخبة الحضرمية” اليمنية اليوم الخميس من تأمين مناطق المنشآت النفطية التابعة للدولة في محافظة حضرموت، بعد مواجهة مع قوات حلف قبائل حضرموت بقيادة عمرو بن حبريش.

وأفادت المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت أن قوات بن حبريش اعتدت على مواقع “النخبة الحضرمية” المرابطة، ما اضطر الأخيرة للتعامل مع الاعتداء والتصدي له، وأدى إلى فرار قوات الحلف، ما مكّن “النخبة الحضرمية” من السيطرة الكاملة على المنشآت النفطية وتأمين شركاتها في المحافظة.

ويأتي هذا الاشتباك على الرغم من اتفاق التهدئة الذي وقع مساء الأربعاء بين السلطة المحلية بحضرموت وحلف القبائل بوساطة لجنة سعودية، والذي نص على الوقف الفوري للتصعيد العسكري والأمني والإعلامي والتحريضي، واستمرار الهدنة لحين انتهاء أعمال اللجنة وتحقيق اتفاق كامل بين الطرفين.

وينص الاتفاق أيضاً على انسحاب قوات حلف قبائل حضرموت إلى المحيط الخارجي لشركة “بترو مسيلة” النفطية، مع عودة قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة، واستئناف موظفي الشركة أعمالهم في الإنتاج والاستكشاف، إلى جانب التزام الطرفين بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية خلال تنفيذ الاتفاق، مع بقاء اللجنة السعودية ضامناً رئيسياً للتنفيذ.

ويشار إلى أن شركة “بترو مسيلة” أوقفت الإنتاج والتكرير في القطاع 14، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء التي تغذي مناطق وادي حضرموت، فيما أبدى حلف قبائل حضرموت استعداده للبدء في تنفيذ بنود الاتفاق وفق آلية التنفيذ المتفق عليها.

وتشهد مناطق ساحل حضرموت جنوب شرقي اليمن توتراً سياسياً بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحلف قبائل حضرموت المسلح، الذي يطالب بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية، وهو ما يجعل السيطرة على المنشآت النفطية أمراً استراتيجياً لضمان استقرار الإنتاج والطاقة في المنطقة.

الحوثيون يفرجون عن 9 بحارة فلبينيين بوساطة عمانية

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية، الإفراج عن 9 بحارة فلبينيين كانوا محتجزين منذ يوليو الماضي بعد احتجاز السفينة “إيتيرنيتي سي” في البحر الأحمر.

وأوضحت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين أن عملية الإفراج تمت بوساطة عمانية، حيث نُقل البحارة من صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط. وأكدت أن البحارة الفلبينيين كانوا طاقم السفينة المستهدفة لمخالفتها القرار اليمني بحظر الملاحة نحو موانئ كيان العدو الإسرائيلي.

ولم تصدر سلطات عمان أي بيان رسمي بشأن الإفراج عن البحارة، إلا أن بيانات لتعقب الرحلات أظهرت هبوط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي العماني في صنعاء لنقلهم، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وكانت الفلبين قد أعلنت يوم الثلاثاء توقعها الإفراج عن المواطنين المحتجزين ووصفت وزارة الخارجية في مانيلا البحارة بأنهم محتجزون رهائن لدى الحوثيين منذ الهجوم.