اليمن.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على صنعاء إلى 92 بين قتيل وجريح

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على منشآت حيوية في العاصمة صنعاء إلى 92 شخصاً بين قتيل وجريح.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة “أنصار الله” أنيس الأصبحي، إن الغارات استهدفت محطة كهرباء حزيز ومحطة شركة النفط في شارع الستين، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 86 آخرين، بينهم 7 أطفال وثلاث نساء، مؤكداً أن حالة 21 جريحاً حرجة.

وكان أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن الجيش دمر القصر الرئاسي في العاصمة اليمنية صنعاء، واستهدف مستودعات الوقود ومحطات الكهرباء، مؤكداً استمرار الحصار الجوي والبحري على جماعة “أنصار الله” في اليمن.

وأوضح كاتس أن الضربات تستهدف البنية التحتية المستخدمة لدعم “الإرهاب الحوثي”، محذراً من أن كل صاروخ يُطلق على إسرائيل سيقابل برد مضاعف.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “نظام الحوثي سيدفع ثمناً باهظاً على اعتداءاته”، مؤكداً أن “من يهاجمنا سنهاجمه بلا تردد”.

من طرفها، أعلنت جماعة “أنصار الله” أنها ستواصل هجماتها على إسرائيل، وحملت تل أبيب وواشنطن المسؤولية عن العواقب الوخيمة للغارات على منشآتها الحيوية والعسكرية، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلي على محطة كهرباء حِزْيز ومحطة وقود تسبب في دمار واسع وانقطاع التيار الكهربائي.

هذا وتم تنفيذ 13 غارة جوية إسرائيلية على صنعاء، توزعت على 4 غارات على محطة شركة النفط في شارع الستين، و4 غارات على معسكر النهدين بالمجمع الرئاسي، و3 غارات على محطة حزيز لتوليد الكهرباء، وغارتين على صهريج للغاز في شارع الجزائر، وفق مصادر محلية.

وجاءت الغارات الإسرائيلية بعد يومين من إعلان “أنصار الله” عن تنفيذ هجوم بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع “فلسطين2” على مطار بن غوريون في تل أبيب، ومهاجمة هدفين عسكري وحيوي في تل أبيب وعسقلان بطائرتين مسيرتين.

يذكر أن جماعة “أنصار الله” تصعد هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها والولايات المتحدة وبريطانيا منذ نوفمبر 2023، رداً على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في حين استهدفت القوات الأمريكية مواقع الجماعة في اليمن قبل أن تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع واشنطن في مايو الماضي، والذي لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.

وكان أكد سلاح الجو الإسرائيلي أن الحوثيين أطلقوا يوم الجمعة الماضي صاروخًا باليستيًا جديدًا يحتوي على رؤوس حربية متشعبة، في أول استخدام من هذا النوع باتجاه إسرائيل.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ كان يحمل رأسًا حربيًا يتفرع إلى 22 قنبلة صغيرة مسلحة، مما يشكل تهديدًا جديدًا لصعوبة اعتراضه عبر منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية. وأسفر سقوط شظايا الصاروخ في مناطق مأهولة قرب تل أبيب عن إصابة عدد من المدنيين.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤول بسلاح الجو الإسرائيلي أن هذا الصاروخ يمثل تهديدًا جديدًا باستخدام ذخيرة عنقودية، وهي تقنية يقدمها إيران للحوثيين.