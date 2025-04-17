اليمن.. استعادة قطعة أثرية يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد

ذكرت السفارة اليمنية في بريطانيا، “أنها استعادت قطعة أثرية يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد، كانت بحوزة مواطن بريطاني يُدعى كريج جريفتس”.

وذكرت السفارة اليمنية في بريطانيا عبر منصة “إكس”، “أنه جرى استعادة قطعة أثرية قتبانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد (100 ق.م)، كانت بحوزة مواطن بريطاني يُدعى كريج جريفتس”.

وأفاد جريفتس، “في مراسلاته مع السفارة بأن حيازته للقطعة انتقلت إليه من والده الدكتور جاريث جريفتس، الذي عمل ضابطا في القوات الجوية البريطانية أثناء وجوده في إمارة بيحان بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن، حيث حصل عليها من أحد أقارب حاكم بيحان هدية بعد أن عالجه من مرضه”.

وأفادت السفارة أنه “تم استرجاع القطعة الأثرية أثناء لقاء جمع كريج جريفتس وقيادة السفارة اليمنية لدى بريطانيا في مبنى السفارة بلندن”.

وقالت السفارة إن “هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها السفارة لمتابعة استعادة الآثار واللقى التاريخية اليمنية، حيث تم التواصل مع حائز القطعة في أستراليا بمراسلات تضمنت متابعة المناشدات التي أطلقتها السفارة بخصوص استرجاع الآثار اليمنية”.