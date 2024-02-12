اليمن: استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر والإصابة مباشرة

أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيين) اليوم ، استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر، في سياق الرد على الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن، بحسب بيان الجماعة.

وقالت الجماعة في بيان أن القوات البحرية استهدفت السفينة “استار إيرث” الأمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وأكد البيان أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.

من جهته مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية أعلن صباح يوم الإثنين، عن وقوع حادث على بعد أربعين ميلا بحريا جنوب المخا اليمنية، ناصحا السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وشهدت الأيام الماضية العديد من محافظات اليمن منها محافظة الحديدة وصعدة، غارات مركزة عبر الطيران الأمريكي البريطاني، فيما يقول الحوثيون إن هذا الاستهداف يأتي مساندة للشعب الفلسطيني وردا على الغارات الأمريكية والبريطانية على اليمن.