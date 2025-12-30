التحالف العربي يشن غارة باليمن.. العليمي يلغي اتفاقية «الدفاع المشترك» مع الإمارات

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعما عسكريا خارجيا لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في ميناء المكلا، وذلك فجر الثلاثاء.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، أن سفينتين قدمتا من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر 2025، ودخلتا الميناء دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة.

وأشار المالكي إلى أن طاقم السفينتين عطّل أنظمة التتبع، وأنزل كميات كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية دعما لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية، حضرموت والمهرة، بهدف تأجيج الصراع وزعزعة الاستقرار.

وأكد أن هذه الخطوة تشكل مخالفة صريحة لفرض التهدئة والمساعي الرامية إلى الوصول لحل سلمي، وتمثل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر عام 2015.

وبيّن المتحدث باسم التحالف أن العملية العسكرية جاءت استنادا إلى طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني باتخاذ التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في محافظتي حضرموت والمهرة، ونظرا لما تمثله هذه الأسلحة من خطر وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن قوات التحالف الجوية نفذت عملية عسكرية محدودة استهدفت الأسلحة والعربات القتالية التي أُفرغت من السفينتين داخل ميناء المكلا، بعد توثيقها، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبما يضمن عدم وقوع أضرار جانبية.

وشدد المالكي على استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي حضرموت والمهرة، ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية والتحالف، دعما لجهود تحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع رقعة الصراع.

العليمي يصدر قراراً بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالب بخروج القوات الإماراتية من اليمن

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، رشاد العليمي، يوم الثلاثاء، قراراً تاريخياً بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين الجانبين.

وجاء القرار في إطار سعي العليمي لضمان أمن واستقرار اليمن، والتزامه بوحدة البلاد وسيادتها، مشدداً على ضرورة مواجهة استمرار انقلاب ميليشيات الحوثي منذ عام 2014. واشتمل القرار على النقاط التالية:

إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

خروج القوات الإماراتية ومنسوبيها من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

تسليم المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة إلى قوات درع الوطن.

وفي تصريح له، أكد العليمي عزمه على حماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة ضمن تحالف دعم الشرعية، محذراً من تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، والذي يتهم الإمارات بدعمه في محاولات تقويض مؤسسات الدولة.

كما عبّر العليمي عن أسفه لدعم الإمارات للتمرد عبر شحنات أسلحة إلى مدينة المكلا في خرق للاتفاقات السابقة، مؤكداً أن حكومته ستتصدى لأي تمرد بحزم، وفقاً للشرعية الدستورية والقانونية.

وفي سياق متصل، أصدر العليمي قراراً بإعلان حالة الطوارئ في كافة الأراضي اليمنية ابتداءً من 30 ديسمبر 2025، لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد.

كما فرض القرار حظراً جوياً وبحرياً وبرياً على المنافذ اليمنية لمدة 72 ساعة، باستثناء التصاريح من التحالف السعودي.

وطالب العليمي القوات في حضرموت والمهرة بالتنسيق مع التحالف السعودي للعودة إلى معسكراتها وتسليم المواقع لقوات درع الوطن، ومنح محافظي المحافظتين صلاحيات كاملة لتسيير الشؤون الأمنية والإدارية مع قوات درع الوطن.

هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تزداد التوترات بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في ظل استمرار النزاع اليمني المعقد.