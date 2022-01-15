اليمن.. التحالف العربي يُوجه تحذيراً للحوثيين

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن تنفيذه 60 غارة على مواقع وقوات لجماعة “أنصار الله” الحوثيين المدعومة من إيران، في محافظتي مأرب والبيضاء باليمن، خلال اليوم الأخير.

وأكد التحالف اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أنه نفذ في مأرب خلال آخر 24 ساعة 33 عملية استهداف ضد الحوثيين أسفرت عن مقتل أكثر من 190 من عناصر الجماعة وتدمير 21 آلية عسكرية لها.

وفي البيضاء، أعلن التحالف عن تنفيذه خلال اليوم الأخير 27 عملية استهداف أدت إلى مقتل أكثر من 150 من عناصر “أنصار الله” وتدمير 16 آلية عسكرية لها.

كما ذكر التحالف أنه أحبط “محاولات متعمدة وممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية” من قِبل الحوثيين، مشددا على أن أي محاولة عدائية جديدة “سيترتب عليها استجابة فورية للتهديد”.

وتابع: “نحذر وبشدة من استمرار محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية”.

وتُنفذ جماعة “أنصار الله” هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

من جهتها تقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة “أنصار الله” أواخر عام 2014.