اليمن: التحالف بقيادة السعودية يُدمر زورقين ملغومين للحوثيين

وسائل إعلام رسمية سعودية ذكرت اليوم الأحد أن التحالف الذي تقوده السعودية في قتال جماعة الحوثي باليمن دمر زورقين ملغومين كانت الجماعة المتحالفة مع إيران تخطط لاستخدامهما في هجوم “وشيك” ينطلق من ميناء الحديدة على البحر الأحمر. وفقا لرويترز.

وأفاد التحالف في بيانات منفصلة إنه اعترض ودمر ثلاث طائرات مسيرة ملغومة أُطلقت باتجاه جنوب المملكة بما في ذلك مدينة خميس مشيط.

وواصل الحوثيون، الذين أطاحوا بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء ويسيطرون الآن على معظم شمال اليمن، هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية بعدما عرضت الرياض الأسبوع الماضي مبادرة جديدة للسلام.

وعاد المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينج إلى المنطقة يوم الخميس 25 مارس 2021 للترويج للمبادرة التي تشمل وقفا لإطلاق النار بكافة أنحاء اليمن.

ويريد الحوثيون أن يرفع التحالف كل الحصار البحري والجوي عن المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وتسبب الصراع، الذي يُنظر إليه في المنطقة باعتباره حربا بالوكالة بين السعودية وإيران، في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأكبر في العالم.