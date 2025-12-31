اليمن.. التحالف يشن ضربة جوية في «ميناء المكلا» والإمارات تنقل عرباتها!

نفّذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قبل فجر الثلاثاء، ضربة جوية محدودة على دعم عسكري بميناء المكلا في محافظة حضرموت، بعد وصول سفينتين تحملان أسلحة وعربات قتالية دون التصاريح اللازمة وإغلاق أنظمة التتبع، وفق تصريحات المتحدث الرسمي باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي.

وأوضح المالكي أن السفينتين دخلتا الميناء مخالفتين للإجراءات المعمول بها، ودون إذن من الحكومة اليمنية أو قيادة التحالف، ما أدى إلى إغلاق الميناء وإخراج الموظفين المحليين.

وأضاف أن الشحنتين تضمنت أكثر من 80 عربة وعددًا من الحاويات المحملة بالأسلحة والذخائر، وتم إبلاغ المسؤولين في دولة الإمارات بمنع خروجها لتفادي توجيه الدعم لمناطق الصراع.

ورغم ذلك، نقل الجانب الإماراتي العربات والحاويات إلى قاعدة الريان، ما اعتبره التحالف ممارسة تصعيدية تهدف إلى تغذية النزاع، وأكد على ضرورة إعادة العربات للميناء، بينما بقيت حاويات الأسلحة في قاعدة الريان، مع مخاوف من توزيعها لاحقًا في وادي وصحراء حضرموت، ما قد يزيد التصعيد العسكري في المنطقة.

وأشار المالكي إلى أن الضربة الجوية المحدودة نُفذت مع الحرص على سلامة الأرواح والمنشآت العامة في الميناء، وفق قواعد الاشتباك، مؤكدًا أن الحاويات المتبقية لا تزال في قاعدة الريان حتى اللحظة.

من جانبها، نفت وزارة الخارجية الإماراتية احتواء الشحنة على أسلحة، موضحة أن العربات كانت مخصصة للقوات الإماراتية العاملة في اليمن، وأن العملية العسكرية في المكلا تمت دون تنسيق مسبق، رغم اتفاق على عدم خروج العربات من الميناء.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواصل فيه التحالف فرض الهدنة وفرض إجراءات لضبط حركة الأسلحة داخل اليمن، في ظل التوتر المستمر بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مع الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015.

pic.twitter.com/moKBL63BY0 — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) December 30, 2025

آلاف اليمنيين يحتشدون في شبوة دعماً لإجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي

توافد عدد كبير من أبناء محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، إلى ساحة الاعتصام بمدينة عتق، للمشاركة في فعالية كبرى داعمة لإجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأفادت مصادر محلية بأن المشاركين قدموا من مختلف مديريات المحافظة، وسط ترتيبات تنظيمية وأمنية لتسهيل وصولهم وتنظيم الفعالية. ومن المتوقع أن تشهد الساحة حضورًا جماهيريًا واسعًا، يتخلله إلقاء كلمات وبيانات تعبّر عن مطالب المحتشدين ومواقفهم السياسية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن حراك سياسي متصاعد في عدد من محافظات الجنوب، للتأكيد على مطالب تقرير المصير ودعم الخطوات التي يتبناها المجلس الانتقالي الجنوبي في المرحلة الراهنة. وسبق أن شهدت محافظات حضرموت والمهرة فعاليات مماثلة في سيئون والمكلا، تأييدًا لإعلان الدولة الجنوبية وبسط نفوذ القوات الحكومية الجنوبية على المناطق المحررة، بعد توقف المعارك في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.