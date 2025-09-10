اليمن.. الجيش الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على صنعاء والجوف وعمران

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، سلسلة غارات جوية مكثفة على مواقع قيادية وعسكرية تابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى استهداف مواقع أخرى في محافظتي الجوف وعمران.

وأفاد شهود عيان لوسائل إعلام عربية بسماع دوي انفجارات عنيفة ومتتابعة في مناطق عدة من صنعاء، خصوصًا في شارع الجزائر ومجمع وزارة الدفاع بحي العرضي، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان في سماء المدينة التي تسيطر عليها الجماعة.

وفي محافظة الجوف، استهدفت الغارات “المجمع الحكومي بمديرية الحزم” ومواقع أخرى تابعة للحوثيين، فيما تم استهداف معسكر للمليشيات في عمران بغارة جوية منفصلة.

وأفادت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأربعاء، بوقوع “عدوان إسرائيلي” استهدف العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في استمرار للتوترات والمواجهات بين الحوثيين المدعومين من إيران والدولة العبرية.

وأوردت القناة عبر حسابها على منصة إكس أن هذا العدوان الإسرائيلي هو الأول من نوعه منذ الغارات السابقة التي أسفرت عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين وعدد من أعضائها في 28 أغسطس الماضي.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن “الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي على اليمن”، مؤكداً استمرار المواجهات الجوية.

كما أفاد مراسل القناة أن الغارات الإسرائيلية استهدفت كذلك مديرية الحزم بمحافظة الجوف في شمال اليمن.

وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيي سريع أن الدفاعات الجوية تتصدت للطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على اليمن.

يأتي هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي رداً على الهجمات المكثفة التي شنتها جماعة الحوثي على الأراضي الإسرائيلية خلال الأسابيع الماضية، بعد غارات مماثلة نفذتها إسرائيل على مواقع الحوثيين في 28 أغسطس الماضي، أسفرت عن مقتل 12 من عناصر الجماعة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الأهداف في صنعاء شملت معسكرات تدريب، مجمع تخزين وقود، وقسم الإعلام التابع للحوثيين.