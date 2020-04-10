اليمن.. الحوثيون يتهمون التحالف بشن 8 غارات شمال البلاد

اتهمت القوات الحكومية اليمنية جماعة الحوثي بخرق وقف إطلاق النار. [الأناضول]

اتهمت جماعة أنصار الله” الحوثيون في اليمن، اليوم الجمعة، التحالف العربي بقيادة السعودية، بشن 8 غارات جوية على محافظتي حجة والجوف شمالي البلاد.

وأفادت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين، بأن طيران التحالف شن 6 غارات جوية على مديرية حرض في حجة، المرتبطة بحدود برية مع السعودية.

وأضافت أن “الطيران ذاته شن غارتين جويتين على مديرية “خب والشعب” أكبر مديريات الجوف.

ولم تتطرق القناة إلى ما إذا كانت الغارات الجوية أسفرت عن خسائر من عدمها، فيما لم يصدر تعليق فوري من قِبل التحالف حول الأمر.

يأتي ذلك في حين، اتهمت القوات الحكومية اليمنية، أمس الخميس، جماعة الحوثي بخرق وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف من جانب واحد في عدة جبهات بالبلاد.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، في وقت سابق الأربعاء، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، بداية من الخميس، مع إمكانية تجديده، تلبية لدعوة أممية متكررة بشأن وقف إطلاق النار لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات اليمنية، اليوم الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وأفادت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن، في تغريدة عبر تويتر، برصد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت، منوهة بأن حالة المريض مستقرة ويتلقى الرعاية الصحية.

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