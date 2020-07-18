اليمن.. الحوثيون يتهمون المبعوث الأممي بإطالة أمد الحرب

اتهمت جماعة أنصار الله اليمنية “الحوثيين” المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بالانحياز إلى التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، والعمل على إطالة أمد الحرب في البلاد للعام السادس على التوالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام في تصريحات لقناة المسيرة، إن غريفيث انفصل عن مهمته وما تتطلبه من حياد وإنصاف.

وأضاف أن غريفيث بات منخرطا مع ما سماها “قوى العدوان على اليمن” ومتبنيا أطروحتها بشكل كامل، متهما إياه بالتغطية على ما وصفه بالحصار الظالم للتحالف على اليمن.

وأكد عبد السلام أن هذا التعاطي السلبي يجعل صاحبه جزءا من المشكلة.

يأتي ذلك في حين، قال غريفيث في تصريحات نقلها قبل أيام موقع أخبار الأمم المتحدة، إن الحوثيين سحبوا المبالغ المالية التي تم تحصيلها من إيرادات ميناء الحديدة، والتي كان تم الاتفاق على تخصيصها لرواتب الموظفين في البلاد.

والتقى المبعوث الأممي مؤخرا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مقره بالرياض، كما زار صنعاء مرارا في إطار مساع لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية، ولكن بعد أكثر من عامين من تعيينه في منصبه لم تسفر مساعيه عن أي تقدم.

هذا وتشهد العلاقة بين الحوثيين والمبعوث الأممي توترا، حيث رفضوا مقابلته في العاصمة العُمانية مسقط مطلع الشهر الجاري، بعد أن عقد سلسلة مباحثات في العاصمة السعودية الرياض شملت مسؤولين يمنيين وآخرين من المملكة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصدر أممي قوله، إن وفد الحوثيين رفض للمرة الأولى مقابلة غريڤيث احتجاجا على تصاعد الضربات الجوية السعودية ضد الجماعة في صنعاء ومناطق متفرقة من اليمن.

وتبذل الأمم المتحدة جهودا دبلوماسية متكررة منذ سنوات، بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة، غير أنها لم تفلح حتى اليوم في تحقيق أي تقدم ملموس على الأرض.