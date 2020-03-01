اليمن.. الحوثيون يُسيطرون على مركز محافظة الجوف المحاذية للسعودية

ثالث محافظة يمنية ملاصقة للسعودية تسيطر عليها قوات الحوثي. [أرشيف/غيتي]

أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بسيطرة جماعة “أنصار الله” الحوثيين، على مدينة الحزم اليمنية مركز محافظة الجوف شمالي البلاد المحاذية للملكة العربية السعودية.

ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية قولها، إن الحوثيين اقتحموا المدينة، وسيطروا عليها بعد معارك مع القوات الحكومية.

وأضافت المصادر أن المعارك أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، دون التطرق إلى حصيلة محددة.

ونقل موقع “عربي21” عن مصدر محلي قوله، إن الحوثيين نجحوا في السيطرة على المديرية المحاذية لمدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، بعد إبرامهم اتفاقيات مع قبائل آل كثير والمحابيب، في البلدة.



وتابع المصدر: “ذلك مكن الحوثيين من الوصول إلى مركز مديرية الغيل، والسيطرة عليها، وسط تراجع لقوات الجيش المسنودة بالمقاومة نحو مدينة الحزم، المركز الإداري للجوف”.

من جانبه حمَّل السفير اليمني في اليونيسكو محمد جميح، في أول تعليق حكومي، سقوط المدينة نتيجة “بقاء القيادات العسكرية والسياسية خارج اليمن، والمعارك الجانبية والمكايدات بعيدا عن دحر الانقلاب”، حسب قوله.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر، اليوم الأحد، إن “أسباب سقوط المدينة وجود الآف الأسماء الوهمية في الجيش، والخذلان لأهالي المحافظة الذين قاتلوا بشجاعة”.

يُشار إلى أن مدينة الحزم كانت واقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ العام 2014، قبل أن تتمكن القوات الحكومية في ديسمبر 2015 من السيطرة عليها.

وتأتي سيطرة الحوثيين على الحزم بعد أسابيع من سيطرتهم على مساحات واسعة من مديرية نهم الجبلية التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

وبالسيطرة على معظم المحافظة ومديرياتها تصبح ثالث محافظة يمنية ملاصقة للسعودية تسيطر عليها قوات الحوثي بعد محافظتي صعدة وحجة.

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