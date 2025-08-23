اليمن.. «الحوثيون» يضربون مطار بن غوريون ومواقع إسرائيلية

أعلنت جماعة “أنصار الله- الحوثيين” اليمنية، تنفيذ هجمات صاروخية وجوية على إسرائيل، بعد أيام من قصف تل أبيب محطة لتوليد الكهرباء في صنعاء.

وقال المتحدث باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخًا باليستيًا فرط صوتيًا من نوع “فلسطين2” استهدف مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، مُشيرًا إلى أن الصاروخ تجاوز المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية وحقق هدفه بنجاح، ما تسبب في حالة إرباك وتعليق حركة المطار.

وأضاف سريع أن سلاح الجو المسيّر نفذ عمليتين بطائرتين مسيرتين استهدفتا مواقع عسكرية وحيوية في منطقتي يافا وعسقلان، مؤكداً أن العمليات حققت أهدافها. وخاطب الجماعة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قائلاً: “اليمن بشعبه وجيشه وقيادته معكم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنكم”.

ويأتي هذا الهجوم بعد إعلان “أنصار الله” يوم الأحد الماضي استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع “فلسطين2″، رداً على قصف إسرائيل لمحطة حزيز جنوب صنعاء، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة.

من جانبها، أعلنت الجيش الإسرائيلي اليوم رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه تل أبيب، مؤكداً أن منظومات الدفاع الجوي اعترضته، بينما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط إسرائيل.

وأشارت صحيفة “معاريف” إلى أن شظايا عملية الاعتراض تسببت بإصابة مبنى شمال شرق مدينة اللد، فيما نتائج الاعتراض النهائية ما زالت قيد المراجعة.

وتأتي الهجمات في سياق استمرار الصراع الإقليمي منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، حيث تؤكد جماعة “أنصار الله” استمرار دعمها للفصائل الفلسطينية في غزة من خلال الضربات الصاروخية والمسيرة على إسرائيل والسفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة وحلفائها في البحر الأحمر.