اليمن.. «الحوثيون» يطلقون عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريال

أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، عن بدء تداول عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالا، وذلك اعتباراً من الأحد 13 يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى استبدال الأوراق النقدية التالفة وتعزيز جودة النقد المتداول دون التأثير على الكتلة النقدية أو أسعار الصرف.

وذكر البنك في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لما أُعلن في مارس 2024 عند إصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال، موضحاً أن الهدف هو التخلص من الأوراق النقدية المهترئة، و”تعزيز ثقة المواطنين في العملة المحلية من خلال بدائل أكثر متانة وكفاءة”.

وأكد البنك أن سك العملة المعدنية الجديدة تم وفق أعلى المواصفات الفنية والأمنية المعتمدة دولياً، بما يضمن قدرتها على الصمود في التداول اليومي لفترات طويلة، ويقلل من الحاجة إلى إعادة الطباعة المستمرة للعملات الورقية.

تصميم العملة: رمزية محلية وعصرية

وكشف البنك عن تفاصيل التصميم الفني للعملة المعدنية التي تحمل طابعاً محلياً يعكس هوية اليمن:

الوجه الأمامي : في الأعلى: عبارة “البنك المركزي اليمني” بالعربية. في الأسفل: تاريخ الإصدار “1446هـ – 2025م”. في الوسط: قيمة العملة “50 ريالا” مكتوبة بالعربية.

: الوجه الخلفي : في الإطار الأعلى: اسم “مسجد العيدروس”. في الإطار الأسفل: المدينة “عدن”. في الوسط: رسمة واضحة لمسجد العيدروس التاريخي، أحد معالم عدن.

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وأشار البنك إلى تخصيص مراكز استبدال في المركز الرئيسي وفروعه في المحافظات الواقعة تحت سيطرته، لتسهيل عملية استبدال الأوراق النقدية التالفة بالعملات المعدنية الجديدة، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي. ووجه دعوة للمواطنين والجهات الحكومية والخاصة للتوجه إلى تلك المراكز لإجراء عمليات التبديل.

وفي توضيح مهم، شدد البنك على أن “طرح العملة المعدنية لا يشكل إصداراً نقدياً جديداً بالمعنى الكلي، وإنما استبدال فني مباشر للعملة المتداولة”، مؤكداً عدم حدوث أي زيادة في الكتلة النقدية أو تغيرات في أسعار الصرف، وهي نقطة أثارت جدلاً في مرات سابقة.

وأكد البنك في ختام بيانه أنه ماضٍ في تنفيذ سياسات مالية تهدف لتعزيز استقرار العملة الوطنية وصون مدخرات المواطنين، مشدداً على التزامه بمواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

مقتل 5 أطفال بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب في تعز اليمنية

لقي خمسة أطفال يمنيين مصرعهم الجمعة في محافظة تعز، إثر انفجار مقذوف غير منفجر من مخلفات الحرب أثناء لعبهم به أمام منزلهم في منطقة العرسوم بمديرية التعزية شمالي المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن الأطفال عثروا على القذيفة في حي حبيل النور، دون أن يدركوا خطورتها، ما أدى إلى انفجارها ومقتلهم على الفور.

وتباينت الروايات حول مصدر المقذوف، إذ وجهت تقارير أصابع الاتهام إلى جماعة “أنصار الله” الحوثية، بينما اتهمت الجماعة الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي بالمسؤولية.

في المقابل، حمّلت “قيادة محور تعز” الحوثيين “المسؤولية الكاملة” عن الحادث، مشيرة إلى أن الجماعة تركت مخلفات الحرب في الأحياء السكنية، ونفت في بيان رسمي أي صلة للقوات الحكومية بالواقعة التي وصفتها بـ”المأساوية”.