اليمن.. الحوثيون يعتقلون موظفين أممين ويصعدون التوتر

نفذت جماعة “أنصار الله” اليمنية، حملة اعتقالات جديدة طالت موظفين تابعين للأمم المتحدة في مناطق سيطرتها بصنعاء، حيث شملت 6 موظفين في برنامج الأغذية العالمي بعد مداهمة منازلهم، بالإضافة إلى موظف آخر يعمل في غرفة العمليات بالمجمع السكني الأممي في منطقة حدة جنوب العاصمة.

وأفاد مصدر أممي بأن حصيلة الموظفين المحليين المحتجزين لدى الجماعة ارتفعت بهذه الحملة الأخيرة إلى 60 موظفاً. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من مغادرة 12 موظفاً دولياً للأمم المتحدة صنعاء، عقب احتجازهم من قبل الجماعة، التي اتهمتهم بالتجسس لصالح إسرائيل والتورط في اغتيال رئيس حكومة الجماعة أواخر أغسطس الماضي.

وكانت “أنصار الله” أفرجت في الأيام الماضية عن عدد من المسؤولين والموظفين الأمميين، بينهم ممثل “اليونيسف” بيتر هوكينز، وممثل مفوضية اللاجئين مارين دين كاجدومكاج، بعد استجوابهم ومصادرة معدات عملهم، في حين أفرجت عن 11 موظفاً محلياً بعد التحقيق معهم في طبيعة عملهم.

ورد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على اتهامات الجماعة، مؤكداً رفضها واعتبارها غير صحيحة، مشيراً إلى أن ذلك يعيق قدرة المنظمة على تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية في اليمن، الذي يعاني صراعاً مستمراً منذ 2011 ويواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.