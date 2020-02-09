اليمن.. العدوان السعودي يتلقى خسائر في جبهتي جيزان وتعز

مصرع وجرح قوات سعودية امريكي بكمين محكم في محافظة تعز [انترنت]

دمرت وحدات القناصة لدى الجيش واللجان الشعبية في اليمن، اليوم الأحد، 3 أطقم عسكرية لمرتزقة الجيش السعودي في جيزان.

ونقلت قناة المسيرة عن مصدر عسكري بإحراق واعطاب 3 أطقم لمرتزقة الجيش السعودي بعمليات قنص قبالة قطاع الداير محور جيزان.

وكان مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي قد تكبدوا، الأسبوع الفائت، خسائر جسيمة في عديدهم وعتادهم أثناء التصدي لزحف واسع قبالة موقع الإم بي سي.

من جانب آخر لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون، اليوم الأحد، بكمين محكم في محافظة تعز.

وأضاف مصدر عسكري بأن وحدة الهندسة لدى الجيش واللجان الشعبية نفذت كمينا محكما في جبهة الضباب تعز، مؤكدا مصرع وجرح عدد من المرتزقة.

وكان مقاتلو الجيش واللجان الشعبية اليمنية قد نفذوا، أمس السبت، عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

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