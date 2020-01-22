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اليمن.. القرصنة السعودية مستمرة على السفن

عين ليبيا | آخر تحديث: 22 يناير 2020 - 13:07
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السعودية تحتجز أكثر من 200 ألف طن من مادتي البنزين والديزل. [سبوتنيك]

أكد مصدر مسؤول بميناء الحديدة في اليمن بأن بحرية من وصفها بـ”العدوان” في إشارة إلى قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، تواصل قرصنتها للعديد من السفن التي تحمل المشتقات النفطية والمواد الغذائية.

وقال إن بحرية العدوان بقيادة السعودية تحتجز أكثر من 200 ألف طن من مادتي البنزين والديزل رغم حصولها على تصاريح أممية للتفريغ بالميناء.

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وأضاف المصدر: من بين 8 سفن مشتقات نفطية تحتجزها بحرية العدوان سفينة تجاوزت مدة احتجازها الشهرين.

وأوضح أن هناك 4 سفن غذائية إحداها تابعة لبرنامج الغذاء العالمي من بين السفن المحتجزة في ميناء جيزان، فيما قامت باحتجاز سفينة بعد إفراغها لحمولتها

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