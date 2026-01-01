اليمن.. المجلس الانتقالي ينشر قواته في حضرموت والمهرة والمجلس الرئاسي يطالب الانسحاب الفوري

أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس، عن انتشار قوات “درع الوطن” التابعة لها في عدة مناطق بمحافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي ضمن التنسيق مع جهود التحالف العربي لدعم الشرعية.

وأوضح بيان المجلس أن اللواء الأول “درع وطن” أعيد تموضعه في منطقة ثمود، على أن تتبعها إجراءات مماثلة لوحدات أخرى في منطقة رماة ومناطق مختلفة بالمحافظتين، وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقاً.

العليمي يطالب بالانسحاب

من جانبه، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي المجلس الانتقالي إلى انسحاب قواته دون قيد أو شرط، مؤكداً أن الدولة ستتصدى لأي تمرد على مؤسساتها وفق الدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد العليمي على أن استمرار تصعيد الانتقالي الجنوبي أدى إلى إهدار مكاسب سياسية واقتصادية وتنموية وزاد من معاناة المواطنين. وأضاف: القرارات الأخيرة تهدف لحماية المدنيين ومنع فرض أمر واقع بالقوة. الإجراءات السيادية كانت استجابة قانونية وأخلاقية لتعطيل المسارات التوافقية. الدولة تحذر من الالتفاف على القرارات السيادية التي جاءت لحماية المدنيين.

جاء هذا التصعيد بعد أن أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت دعماً خارجياً لقوات المجلس الانتقالي في ميناء المكلا، دون تسجيل إصابات أو أضرار. وتعكس التطورات حالة التوتر المستمرة بين السلطة المركزية والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات شرقي اليمن.