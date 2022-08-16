اليمن.. تخصيص مبلغ طارئ لمواجهة أزمة الغذاء

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تخصيص دعم طارئ بقيمة 44 مليون دولار لمواجهة أزمة انعدام الأمن الغذائي باليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن صندوق التمويل الإنساني في اليمن التابع للأمم المتحدة، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وذكر البيان، أن الصندوق “أطلق تخصيصا بقيمة 44 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية المنقذة للأرواح في اليمن”.

وأضاف أن التخصيص “يستهدف الوصول إلى 1.7 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا في 17 محافظة يمنية من أصل 22”.

ويهدف الدعم، وفق البيان، إلى “تقديم المساعدات الطارئة والمنقذة للأرواح لمنع المزيد من التدهور في انعدام الأمن الغذائي”.

ومنذ أشهر، تشكو الأمم المتحدة من نقص حاد في تمويل العمليات الإنسانية باليمن، ما أدى إلى تخفيض حجم المساعدات على ملايين السكان، وسط تحذيرات من ازدياد الجوع.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألفا، وكبدت الاقتصاد خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة، وبات معظم السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.