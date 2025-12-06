اليمن.. «تنظيم القاعدة» يدعو لتنفيذ عمليات في حضرموت والمهرة

أصدر قيادي في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، يُعرف باسم “أبي البراء الصنعاني”، تسجيلاً صوتياً يدعو فيه لاستهداف قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن، عقب سيطرتها على مواقع استراتيجية هناك، وفق ما نقلت مصادر محلية.

وزعم القيادي أن التحركات الأخيرة تشكل جزءاً من “مشروع إقليمي أوسع”، مهاجماً رئيس المجلس الرئاسي اليمني، ومشيراً إلى أن المواجهات مع قوات الانتقالي تُعد امتداداً لمعركة مستمرة. كما أشاد بدور عناصر التنظيم في منطقة وادي عمران، وضمن التسجيل دعوات تحريضية لاستقطاب سكان مأرب ومناطق أخرى وتنفيذ هجمات مسلحة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حالة عدم الاستقرار الأمني في حضرموت والمهرة، وسط تحذيرات دولية من محاولات التنظيمات الإرهابية إعادة ترتيب صفوفها في المناطق الوعرة والنائية شرق البلاد.

ويذكر أن تنظيم القاعدة سبق له احتلال محافظة حضرموت، وسيطر على مدينة المكلا عام 2015 قبل أن تطرده قوات “النخبة الحضرمية” عام 2016. كما ساعدت الاضطرابات القبلية وتفكك الحواجز الأمنية وانشغال القوى المحلية بصراعات داخلية على إعادة انتشار التنظيم واستخدام الوديان والطرق الريفية لشن عمليات جديدة.

واتهمت حركات محلية في حضرموت حزب الإصلاح، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، باستغلال الخطاب الديني والتحريضي لتأجيج التوترات القبلية، بما يتماشى مع خطاب تنظيم القاعدة ويؤدي إلى إضعاف سلطة الدولة في المنطقة.

تُعد حضرموت والمهرة مناطق استراتيجية في شرق اليمن، حيث تستفيد التنظيمات الإرهابية من تضاريسها الوعرة وصراعات القوى المحلية لإعادة تموضعها وتنفيذ هجمات. التحركات الأخيرة لتنظيم القاعدة تأتي بعد نجاح قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في السيطرة على مواقع حساسة، مما دفع التنظيم لإصدار خطابات تحريضية لاستهداف هذه القوات، في سياق محاولاته المستمرة لتعزيز نفوذه في المنطقة.

الحكومة اليمنية تسلّم الحوثيين جثامين 26 عنصراً ضمن مبادرة إنسانية

أعلنت الحكومة اليمنية اليوم السبت تسليم 26 جثماناً من عناصر جماعة أنصار الله (الحوثيين) قتلوا سابقاً في جبهات القتال بمحافظتي مأرب والجوف، مؤكدة أن العملية جاءت ضمن مبادرة من طرف واحد لدواعٍ إنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً، يحيى كزمان، أن عملية التسليم تمت عبر وسيط محلي وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة ورئاسة هيئة الأركان العامة والأجهزة المختصة، وجهود السلطات المحلية في مأرب.

وأوضح كزمان أن المبادرة تهدف إلى إثبات مبدأ حسن النية وإغلاق ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً تحت قاعدة إطلاق الكل مقابل الكل، قبيل جولة المفاوضات المزمع عقدها قريباً برعاية شركاء دوليين.

وتشهد اليمن منذ أبريل 2022 تهدئة نسبية بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، التي تسيطر على عدة محافظات ومدن، بينها صنعاء، منذ 2014. وكانت آخر صفقة تبادل للأسرى قد أُنجزت في أبريل/نيسان 2023 بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، شملت إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بينهم جنود سعوديون وسودانيون.

يُذكر أن عدد الأسرى والمحتجزين لدى الطرفين غير محدد بدقة حالياً، بينما أشارت مصادر حقوقية إلى أن قوائم الأسرى تجاوزت 15 ألف شخص خلال مشاورات ستوكهولم عام 2018، ويقدر عددهم حالياً بنحو 20 ألفاً.