اليمن.. جماعة «أنصار الله» تطلق سراح موظفين أمميين

أفرجت جماعة “أنصار الله” في اليمن، عن 11 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة، بعد اقتحامها سكناً خاصاً بالمنظمة في صنعاء على خلفية اتهامهم بالتجسس لصالح إسرائيل.

وأوضح مصدر أممي أن الموظفين أفرج عنهم بعد استجوابهم وتوقيعهم على التزام بعدم مغادرة صنعاء إلا بإذن مسبق من الجماعة.

وأضاف المصدر أن “أنصار الله” ما تزال تحقق مع 20 موظفاً آخر؛ منهم 15 أجنبياً يشغلون مناصب قيادية، و5 موظفين محليين، بعد مصادرة حواسيبهم وهواتفهم للتأكد من عدم ارتباطهم بالشبهات. ومن المتوقع أن يتم الإفراج عن دفعة جديدة خلال الساعات المقبلة.

وجاءت هذه الاعتقالات بعد إعلان الجماعة في 30 أغسطس الماضي مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي و9 من وزرائها إثر غارات جوية إسرائيلية على صنعاء، ردًا على هجمات الجماعة المستمرة على إسرائيل منذ نوفمبر 2023، في سياق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة في أكتوبر 2022 عدم التوصل إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة “أنصار الله”.

ويستمر الصراع منذ أكثر من عقد، مخلفاً أزمة إنسانية كبيرة، وسط سيطرة جماعة “أنصار الله” على معظم المحافظات الوسطى والشمالية، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

الحوثيون يحتجزون 20 موظفاً أممياً بينهم ممثل اليونيسف في اليمن بيتر هوكينز

أكد مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة “فرانس برس” أن الحوثيين يحتجزون عشرين موظفاً تابعين للمنظمة الدولية في العاصمة اليمنية صنعاء، بينهم ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في اليمن البريطاني بيتر هوكينز، وذلك بعد يوم من اقتحام مجمع تابع للأمم المتحدة.

وأوضح المصدر أن المحتجزين يشملون 15 موظفاً دولياً و5 يمنيين، وأن عملية الاقتحام التي نفذتها قوات أمن حوثية وقعت السبت داخل مجمع الأمم المتحدة في صنعاء دون تصريح مسبق.

ويُعد هوكينز، البالغ من العمر 64 عاماً، أرفع مسؤول أممي تحتجزه الجماعة حتى الآن، في إطار حملة متصاعدة منذ نحو شهرين تستهدف موظفي الأمم المتحدة في مناطق سيطرتها.

وكان الحوثيون قد احتجزوا الشهر الماضي نائبة هوكينز، الأردنية لانا شكري كتاو، لعدة أيام قبل الإفراج عنها. وتأتي هذه الحادثة الجديدة في ظل تصاعد الاتهامات التي يوجهها قادة الحوثيين للمنظمات الأممية، حيث وصف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بعض الوكالات، منها برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، بأنها “تشارك في أدوار تجسسية وعدوانية”، وهي اتهامات وصفتها الأمم المتحدة بأنها “خطيرة وغير مقبولة”.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أعلن أن ما مجموعه 53 موظفاً أممياً ما زالوا محتجزين لدى الحوثيين، مشيراً إلى أن بعضهم فُقد الاتصال بهم منذ سنوات، وداعياً إلى الإفراج الفوري عن جميع الموظفين المحتجزين وإنهاء الانتهاكات بحقهم.

بدورها، أكدت الأمم المتحدة أنها على تواصل مع سلطات صنعاء والدول الأعضاء وحكومة اليمن لإيجاد حل عاجل لهذه الأزمة واستعادة السيطرة على منشآتها في العاصمة.